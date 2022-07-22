В Киеве распродавали снаряжение, ввезенное в страну для нужд Нацгвардии — СБУ 22 июля, 10:53 Военная амуниция попала в сеть оружейных магазинов (Фото:СБУ)

Правоохранители разоблачили в Киеве схему хищения защитного снаряжения, которое, согласно документам, предназначалось для Национальной гвардии.

Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.

Речь идет о партии из 2 тысяч бронепластин, а также защитных шлемов и другой военной амуниции на общую сумму более 8 млн гривен.

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Кроме того, во время обыска оперативники СБУ изъяли 120 тысяч незарегистрированных патронов к огнестрельному оружию.

Как заявили в спецслужбе, организаторами схемы оказались руководитель специализированной сети магазинов по продаже военного снаряжения и директор одной из столичных коммерческих структур.

При таможенном оформлении указанного снаряжения они указали, что товар предназначается якобы для одного из подразделений Нацгвардии.

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