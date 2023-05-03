В Киеве уже заработала израильская система оповещения

3 мая, 21:23
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Флаг Израиля (Фото:Oleg Vakhromov/Unsplash)

Флаг Израиля (Фото:Oleg Vakhromov/Unsplash)

На этой неделе в Киеве начала работу израильская система раннего оповещения о ракетных ударах.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает The Jerusalem Post.

«Украина попросила у Израиля систему оповещения о ракетных атаках после вторжения России в прошлом году. Предыдущее правительство обещало систему Украине, но посол отметил личное участие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в обеспечении быстрого завершения проекта», — говорится в материале.

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Посол надеется, что система оповещения быстро доработается и ее также смогут установить во все крупные города Украины.

Система идентифицирует ракеты и снаряды всех видов и проекты, куда они упадут, чтобы сузить радиус, где жители могут быть в опасности. Она также подсчитывает, сколько времени люди в этом районе должны искать укрытие.

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«Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасать жизни», — добавил посол.

Также по его словам, Израиль помогает Украине в разминировании. Некоторые местные организации планируют профинансировать проект по адаптации израильских программ устойчивости для помощи украинцам, страдающим от посттравматических симптомов.

Справка: израильская система предупреждения использует сочетания радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников.

Технологии идентифицируют размеры объектов и определяют опасности. Затем эти данные отображаются на электронной карте. Граждане в свою очередь получают предупреждение на телефон или узнают об опасности через радио, телевидение или сирену.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Израиль Киев Российская агрессия Война России против Украины

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