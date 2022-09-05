В Киеве пытались ограбить 12-летнюю девочку, которая собирала деньги для ВСУ

5 сентября, 19:25
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Полиция задержала подозреваемого (Фото:Нацполиция)

Полиция задержала подозреваемого (Фото:Нацполиция)

В Киеве мужчина пытался ограбить 12-летнюю девочку, которая собирала деньги для ВСУ, играя на музыкальных инструментах на Крещатике.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

«Дети на улице Крещатик играли на музыкальных инструментах и собирали средства в поддержку ВСУ. Их заметил мужчина, а после решил проследить за ними», — рассказал временно исполняющий обязанности начальника Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук.

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По его словам, подойдя к 12-летней девочке, нападавший пытался сорвать с плеча рюкзак, в котором были собраны средства.

Однако это заметили прохожие и быстро остановили злоумышленника и передали правоохранителям, которых к тому моменту уже успели вызвать.

Правонарушитель задержан.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/5395019597220434
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Киев Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ограбление Дети Война России против Украины

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