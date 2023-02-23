В Киеве проведут боевые учения для усиления обороны города
Оборона Киева (Фото:Скриншот видео КГГА / Telegram)
В Киеве группировки сил и средств обороны города проводут тренировки по подготовке и ведению оборонной операции в условиях наступления противника на столицу.
Об этом сообщает КГГА.
Как рассказали в ведомстве, боевое распоряжение на развертывание соответствующего блокпоста было выдано руководителю одного из секторов обороны столицы.
«Представители вооруженных сил, национальной гвардии, национальной полиции при содействии районной администрации должны в кратчайшее время обеспечить развертывание этих объектов и занятие личным составом боевых позиций», — рассказали в КГГА.
Военнослужащие должны в течение суток оборудовать блокпосты в полном объеме, включая освещение и обогрев.
Данные обучения необходимы для того, чтобы проверить, сколько реально бойцам необходимо времени на проведение подобных мер в случае реальной угрозы.
«Оно направлено на усовершенствование системы управления группировкой, на организацию эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти в Киеве, наращивание системы инженерного оборудования, противовоздушной обороны
В КГГА отметили, что в настоящее время угроза нападения на территорию Украины с северного направления минимизирована, она все же существует.
«Опыт этого года показал — что надо делать, на чем сосредоточивать основные усилия, которые „сюрпризы“ готовить. Однозначно, на сегодняшний день мы готовы давать отпор врагу лучше, чем в прошлом. Поэтому, учитывая тактику действий противника, мы учимся и готовим, еще раз хочу подчеркнуть — определенные „сюрпризы“. Какие именно — пусть останется тайной» — подчеркнули в ведомстве.
По данным Генштаба, Россия может прибегнуть к новому наступлению на Киев. Однако пока угрозы для украинской столицы нет.