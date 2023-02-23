В Киеве проведут боевые учения для усиления обороны города 23 февраля, 16:23 Оборона Киева (Фото:Скриншот видео КГГА / Telegram)

В Киеве группировки сил и средств обороны города проводут тренировки по подготовке и ведению оборонной операции в условиях наступления противника на столицу.

Об этом сообщает КГГА.

Как рассказали в ведомстве, боевое распоряжение на развертывание соответствующего блокпоста было выдано руководителю одного из секторов обороны столицы.

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«Представители вооруженных сил, национальной гвардии, национальной полиции при содействии районной администрации должны в кратчайшее время обеспечить развертывание этих объектов и занятие личным составом боевых позиций», — рассказали в КГГА.

Военнослужащие должны в течение суток оборудовать блокпосты в полном объеме, включая освещение и обогрев.

Данные обучения необходимы для того, чтобы проверить, сколько реально бойцам необходимо времени на проведение подобных мер в случае реальной угрозы.

«Оно направлено на усовершенствование системы управления группировкой, на организацию эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти в Киеве, наращивание системы инженерного оборудования, противовоздушной обороны и т. д. Также выполняются определенные мероприятия по обеспечению общественного порядка и защите гражданского населения», — говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что в настоящее время угроза нападения на территорию Украины с северного направления минимизирована, она все же существует.

«Опыт этого года показал — что надо делать, на чем сосредоточивать основные усилия, которые „сюрпризы“ готовить. Однозначно, на сегодняшний день мы готовы давать отпор врагу лучше, чем в прошлом. Поэтому, учитывая тактику действий противника, мы учимся и готовим, еще раз хочу подчеркнуть — определенные „сюрпризы“. Какие именно — пусть останется тайной» — подчеркнули в ведомстве.

По данным Генштаба, Россия может прибегнуть к новому наступлению на Киев. Однако пока угрозы для украинской столицы нет.

