Результаты неутешительные. В Киеве только 15% укрытий пригодны к использованию без существенных замечаний — министр 10 июня, 15:20 Проверка состояния укрытий (Фото:МВД)

В субботу, 10 июня, специальная комиссия закончила проверку всех 4655 убежищ, лишь 15% укрытий пригодны без замечаний.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в Telegram.

«Принял отчет работы комиссии по проверке укрытий Киева за вчерашний день. По состоянию на 8:00 утра сегодняшнего дня, проверено все 4655 укрытий Киева. Результаты неутешительные», — написал он.

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По результатам ревизии установлено, что свободнодоступными в столице является менее половины укрытий — только 44%. Доступ к еще 21% обеспечивается в течение пяти минут — обычно дежурными, которые открывают укрытия после объявления тревоги.

По словам Камышина, только 15% пригодны без существенных замечаний. Еще 50% технически пригодны, но их надо приводить в порядок.

На выходных комиссия будет работать над сведением данных и подготовкой отчета.

Фото: Александр Камышин/Telegram

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека. Все — 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее девятилетняя дочь — в Деснянском районе возле местной поликлиники. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. По словам мужа одной из погибших, оно было закрыто, а люди стучали и искали возможность его открыть. В полиции позже подтвердили, что дверь в укрытие была закрыта.

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения четырем подозреваемым по делу о гибели людей возле закрытого укрытия. Самую строгую меру пресечения назначили 62-летнему охраннику — два месяца в СИЗО. Издание Ґрати сообщило, что он признал вину, но заявил, что совершил преступление непреднамеренно, поскольку ему не хватило времени открыть укрытие до взрыва после начала тревоги.

Президент Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений в Украине.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин назвал «плачевным» положение укрытий в Киеве.