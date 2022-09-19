В Киеве произошло серьезное ДТП с участием маршрутки. Пострадали более 20 пассажиров 19 сентября, 14:51 Предварительно, виновником аварии стал 28-летний водитель Mercedes-Benz (Фото:Нацполиция)

В понедельник, 19 сентября, на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе Киева произошло серьезное ДТП с участием маршрутки с пассажирами.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции.

Причиной аварии стало несоблюдение водителем автомобиля Mercedes-Benz безопасной дистанции, из-за чего произошло столкновение с автобусом, который, потеряв управлении, врезался в электроопору.

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В результате ДТП пострадали 23 пассажира маршрутки, в том числе трое несовершеннолетних, которых с травмами различной степени тяжести доставили в больницы.

В свою очередь 28-летний водитель Mercedes был задержан.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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