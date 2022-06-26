В Киеве прогремели взрывы
В Киеве за ночь несколько раз объявлялась воздушная тревога (Фото:Ukraine Siren Alerts/Twitter)
Утром в воскресенье, 26 июня, в Киеве прогремело несколько взрывов.
О взрывах, в частности, сообщило Суспільне.
Также прокомментировал взрывы советник главы МВД Антон Геращенко.
«В Киеве очевидцы сообщают о пролете ракет и звуках взрывов!», — заявил Геращенко.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что российские ракеты атаковали Шевченковский район столицы.
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в столице прогремело четыре взрыва.
материалов раздела Киев
и афиша лучших событий Киева
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.