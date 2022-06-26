В Киеве прогремели взрывы 26 июня, 06:44 Цей матеріал також доступний українською В Киеве за ночь несколько раз объявлялась воздушная тревога (Фото:Ukraine Siren Alerts/Twitter)

Утром в воскресенье, 26 июня, в Киеве прогремело несколько взрывов.

О взрывах, в частности, сообщило Суспільне.

Также прокомментировал взрывы советник главы МВД Антон Геращенко.

«В Киеве очевидцы сообщают о пролете ракет и звуках взрывов!», — заявил Геращенко.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что российские ракеты атаковали Шевченковский район столицы.



Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в столице прогремело четыре взрыва.

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