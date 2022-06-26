В Киеве прогремели взрывы

26 июня, 06:44
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В Киеве за ночь несколько раз объявлялась воздушная тревога (Фото:Ukraine Siren Alerts/Twitter)

В Киеве за ночь несколько раз объявлялась воздушная тревога (Фото:Ukraine Siren Alerts/Twitter)

Утром в воскресенье, 26 июня, в Киеве прогремело несколько взрывов.

О взрывах, в частности, сообщило Суспільне.

Также прокомментировал взрывы советник главы МВД Антон Геращенко.

«В Киеве очевидцы сообщают о пролете ракет и звуках взрывов!», — заявил Геращенко.

Видео дня
https://twitter.com/sternenko/status/1540900373912662016

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что российские ракеты атаковали Шевченковский район столицы.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в столице прогремело четыре взрыва.

https://www.youtube.com/watch?v=6AWgCeWJ0sw&ab_channel=%D0%9D%D0%92
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Теги:   Киев Война в Украине Война России против Украины

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