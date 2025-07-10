Пожар в Киеве в результате российского массированного удара 10 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Киева)

В Киеве спасатели продолжают ликвидацию последствий российского массированного обстрела ночью 10 июля. Повреждения фиксируются по меньшей мере в шести районах, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В столице повреждены жилые дома, офисы, административные и промышленные объекты:

Шевченковский район — повреждены многоэтажные жилые и офисные здания, на крышах, балконах, технических этажах возникли возгорания, есть раненые;

Соломенский район — пожары охватили административные и складские здания, в одном из них продолжается ликвидация возгорания;

Дарницкий — обломки упали на территорию гаражного кооператива, пожар ликвидирован;

Подольский, Оболонский, Деснянский районы — зафиксировано падение обломков и повреждение инфраструктуры.

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

По данным спасателей, известно о двух погибших и 13 пострадавших в Киеве.

Фото: ГСЧС Киева

Экстренные службы работают в усиленном режиме. К ликвидации последствий удара привлечены 400 спасателей и 90 единиц техники, добавили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Ранее городские власти сообщали о 16 пострадавших и двух погибших в Киеве.

Фото: ГСЧС Киева

Ночью в столице раздавались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке шахедами и движении ракет на столицу.

В результате атаки во многих районах города вспыхнули многочисленные пожары, улицы затянуло дымом. В Шевченковском районе фиксируется попадание в жилой дом, в Подольском — разрушена амбулатория, есть попадание в общежитие, где погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина.

На ряде улиц перекрыли движение транспорта и изменили маршруты автобусов.