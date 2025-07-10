Ликвидация пожаров продолжается: спасатели показали последствия российского удара по Киеву — фото
Пожар в Киеве в результате российского массированного удара 10 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Киева)
В Киеве спасатели продолжают ликвидацию последствий российского массированного обстрела ночью 10 июля. Повреждения фиксируются по меньшей мере в шести районах, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В столице повреждены жилые дома, офисы, административные и промышленные объекты:
- Шевченковский район — повреждены многоэтажные жилые и офисные здания, на крышах, балконах, технических этажах возникли возгорания, есть раненые;
- Соломенский район — пожары охватили административные и складские здания, в одном из них продолжается ликвидация возгорания;
- Дарницкий — обломки упали на территорию гаражного кооператива, пожар ликвидирован;
- Подольский, Оболонский, Деснянский районы — зафиксировано падение обломков и повреждение инфраструктуры.
По данным спасателей, известно о двух погибших и 13 пострадавших в Киеве.
Экстренные службы работают в усиленном режиме. К ликвидации последствий удара привлечены 400 спасателей и 90 единиц техники, добавили в ГСЧС.
Ранее городские власти сообщали о 16 пострадавших и двух погибших в Киеве.
Ночью в столице раздавались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке шахедами и движении ракет на столицу.
В результате атаки во многих районах города вспыхнули многочисленные пожары, улицы затянуло дымом. В Шевченковском районе фиксируется попадание в жилой дом, в Подольском — разрушена амбулатория, есть попадание в общежитие, где погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина.
На ряде улиц перекрыли движение транспорта и изменили маршруты автобусов.