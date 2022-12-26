В Киеве продолжают действовать экстренные отключения света, но ситуация улучшилась — Yasno 26 декабря, 21:16 Киев без света, 1 декабря (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

По состоянию на вечер понедельника, 26 декабря, электрикам удалось перераспределить электроэнергию, так что все районы Киева имеют периодические включения света. Но аварийные отключения и ремонты продолжатся.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Он уточнил, что пока будут идти ремонты, экстренные отключения будут продолжаться. Он добавил, что еще ни генерация, ни сети пока не позволяют перейти к четким графикам.

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«Что важно понимать: после последних обстрелов на правом берегу Киева появились остродефицитные узлы передачи электроэнергии. Их совокупная пропускная возможность составляет более половины потребления всей столицы — именно столько же до пятницы недополучали жители правого берега. Из-за высокого потребления пришлось отключать все три группы правобережного и северного района города», — отметил Коваленко.

По его словам, в столице применены временные обходные схемы, которые позволили на выходных существенно снизить этот дефицит. Но это временные схемы, которые не позволяют пока вернуться к стабилизационным графикам.

Еще одна причина частых отключений сейчас — это локальное износ автоматики.

«Когда после длительных отключений свет подают, все начинают его употреблять избыточно. Защищая сети от перегрузок, срабатывают предохранители и отключаются автоматы. Но пока пользователи не подадут заявку, диспетчеры об этом не знают. В то же время ремонтировать такие аварии возможно только тогда, когда на линиях напряжение, поэтому приходится ждать следующей подачи электроэнергии», — добавил генеральный директор.

26 декабря министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что во время новогодних праздников Россия может попытаться нанести значительный удар по энергосистеме Украины. В отсутствие новых повреждений украинцы проведут несколько дней с бесперебойным энергоснабжением.