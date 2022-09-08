В Киеве появится улица имени Романа Ратушного 8 сентября, 15:38 Киевский активист и основатель ОО Защитим Протасов Яр Роман Ратушный, погибший под Изюмом 9 июня (Фото:Роман Ратушный via Facebook)

Улицу Волгоградскую недалеко от Протасового Яра в Соломенском районе Киева переименуют в честь активиста Романа Ратушного, погибшего в бою с российскими захватчиками.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

«Мы продолжаем дерусификацию улиц и объектов столицы. Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в ​​Соломенском районе на улицу имени Романа Ратушного», — говорится в сообщении.



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Отмечено, что, кроме Волгоградской, сегодня переименовали еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.



В частности, улицу Московскую в центре города переименовали в улицу Князей Острожских.

Роман Ратушный — активист и глава ОО Защитим Протасов Яр, с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины защищал Киев во время вражеского наступления, а затем стал разведчиком 93-й Омбр Холодный Яр, в рядах которой освобождал город Тростянец. Роман Ратушный погиб 9 июня под Изюмом Харьковской области во время выполнения военного задания.



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