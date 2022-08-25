Появится улица Героев полка Азов: в Киеве стартовала дерусификация топонимов 25 августа, 15:09 Всего в рамках дерусификации в Киеве появится 102 новых топонима (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Власти Киева приступили к реализации предложений в рамках процесса дерусификации столичных топонимов.

Об этом в четверг, 25 августа, сообщил член Комиссии по наименованиям Тимиш Мартыненко-Кушлянский.

По его словам, на данное время уже рассмотрен первый пакет предложений, в рамках которого переименуют более 100 объектов.

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В частности, вместо улицы Маршала Малиновского будет Героев полка Азов, Кемеровская станет Гетмана Даниила Апостола, а Тульская площадь — Героев УПА.

Остальные переименования:

улица Маршала Конева — Самыйла Кишки,

Маршала Якубовского — Героев Мариуполя,

Россошанская — Атамана Зеленого,

проспект Владимира Маяковского — Червоной Калины,

улица Генерала Жмаченко — Князя Романа Мстиславича,

Таганрогская — Князя Любарта,

Лобачевского — Княгини Ингигерды,

Тверской тупик — Крепостной,

Цимлянский переулок — Ромский,

улица Осиповского — Байды-Вишневецкого,

Червонопольская — Перемышельская,

Москворецкая — Збруцкая,

Академика Каблукова — Виталия Скакуна,

Саврасова — Костопавловская,

Смоленска — Семьи Бродских,

Мичурина — Морских пехотинцев,

Питерская — Лондонская,

Ползунова — Сечеславская,

переулок Шишкинский — Ильи Репина,

улица и переулок Уссурийские — Зеленого Клина,

Ставропольские — Волчегорские.

«Полный список сегодняшних решений — позже. Продолжение следует, но поэтапно», — добавил Мартыненко-Кушлянский.



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