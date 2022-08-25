Появится улица Героев полка Азов: в Киеве стартовала дерусификация топонимов

25 августа, 15:09
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Всего в рамках дерусификации в Киеве появится 102 новых топонима (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Всего в рамках дерусификации в Киеве появится 102 новых топонима (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Власти Киева приступили к реализации предложений в рамках процесса дерусификации столичных топонимов.

Об этом в четверг, 25 августа, сообщил член Комиссии по наименованиям Тимиш Мартыненко-Кушлянский.

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По его словам, на данное время уже рассмотрен первый пакет предложений, в рамках которого переименуют более 100 объектов.

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В частности, вместо улицы Маршала Малиновского будет Героев полка Азов, Кемеровская станет Гетмана Даниила Апостола, а Тульская площадь — Героев УПА.

Остальные переименования:

  • улица Маршала Конева — Самыйла Кишки,
  • Маршала Якубовского — Героев Мариуполя,
  • Россошанская — Атамана Зеленого,
  • проспект Владимира Маяковского — Червоной Калины,
  • улица Генерала Жмаченко — Князя Романа Мстиславича,
  • Таганрогская — Князя Любарта,
  • Лобачевского — Княгини Ингигерды,
  • Тверской тупик — Крепостной,
  • Цимлянский переулок — Ромский,
  • улица Осиповского — Байды-Вишневецкого,
  • Червонопольская — Перемышельская,
  • Москворецкая — Збруцкая,
  • Академика Каблукова — Виталия Скакуна,
  • Саврасова — Костопавловская,
  • Смоленска — Семьи Бродских,
  • Мичурина — Морских пехотинцев,
  • Питерская — Лондонская,
  • Ползунова — Сечеславская,
  • переулок Шишкинский — Ильи Репина,
  • улица и переулок Уссурийские — Зеленого Клина,
  • Ставропольские — Волчегорские.

«Полный список сегодняшних решений — позже. Продолжение следует, но поэтапно», — добавил Мартыненко-Кушлянский.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Киев Переименование улиц Улицы Полк Азов Дерусификация

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