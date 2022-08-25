Появится улица Героев полка Азов: в Киеве стартовала дерусификация топонимов
Всего в рамках дерусификации в Киеве появится 102 новых топонима (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Власти Киева приступили к реализации предложений в рамках процесса дерусификации столичных топонимов.
Об этом в четверг, 25 августа, сообщил член Комиссии по наименованиям Тимиш Мартыненко-Кушлянский.
По его словам, на данное время уже рассмотрен первый пакет предложений, в рамках которого переименуют более 100 объектов.
В частности, вместо улицы Маршала Малиновского будет Героев полка Азов, Кемеровская станет Гетмана Даниила Апостола, а Тульская площадь — Героев УПА.
Остальные переименования:
- улица Маршала Конева — Самыйла Кишки,
- Маршала Якубовского — Героев Мариуполя,
- Россошанская — Атамана Зеленого,
- проспект Владимира Маяковского — Червоной Калины,
- улица Генерала Жмаченко — Князя Романа Мстиславича,
- Таганрогская — Князя Любарта,
- Лобачевского — Княгини Ингигерды,
- Тверской тупик — Крепостной,
- Цимлянский переулок — Ромский,
- улица Осиповского — Байды-Вишневецкого,
- Червонопольская — Перемышельская,
- Москворецкая — Збруцкая,
- Академика Каблукова — Виталия Скакуна,
- Саврасова — Костопавловская,
- Смоленска — Семьи Бродских,
- Мичурина — Морских пехотинцев,
- Питерская — Лондонская,
- Ползунова — Сечеславская,
- переулок Шишкинский — Ильи Репина,
- улица и переулок Уссурийские — Зеленого Клина,
- Ставропольские — Волчегорские.
«Полный список сегодняшних решений — позже. Продолжение следует, но поэтапно», — добавил Мартыненко-Кушлянский.
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