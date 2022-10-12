Уровень воды в Днепре в Киеве поднялся почти на метр: в мэрии назвали причину 12 октября, 11:03 Повышение уровня воды в Днепре связано с интенсивностью работы ГЭС после атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры (Фото:Укргидроэнерго/Facebook)

Уровень воды в Днепре в Киеве поднялся примерно на один метр, но этот показатель не превышает аварийных значений.

Об этом сообщил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской горгосадминистрации Роман Ткачук.

В пресс-службе КГГА в Telegram пояснили, что это связано с особенностями работы Киевской и Каневской ГЭС, которые работают в интенсивном режиме для поддержки объединенной энергетической системы Украины после массированных ракетных атак РФ.

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Городские службы контролируют ситуацию. По информации специалистов, уровень воды стабилизируется в течение недели.

В Укргидроэнерго пояснили, что ГЭС и ГАЭС работают в штатном режиме — компания продолжает обеспечивать покрытие пиковых нагрузок, регулировку частоты и мощности, а также мобильный аварийный резерв в Объединенной энергосистеме Украины.

Власти Киева по-прежнему просят уменьшить использование мощных электроприборов, особенно в вечерние пиковые часы нагрузок с 17:00 до 22:00.

10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.

Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.

Украинцев просят сократить использование электроприборов с 17:00 до 22:00, чтобы не перегружать энергосистему. Самые энергозатратные приборы — электрообогреватели, бойлеры, посудомойные машины, микроволновые печи.

В Киеве с 11 октября введен график почасового отключения электроэнергии по районам. Веерные отключения электроэнергии также анонсировали в Хмельницкой области.



