В Киеве в результате удара РФ повреждена пожарная часть и 11 единиц техники спасателей — видео

4 июля, 13:17
ГСЧС показала последствия российской атаки по Киеву 4 июля, в результате чего повреждена пожарная часть (Фото: ГСЧС Киева)

ГСЧС показала последствия российской атаки по Киеву 4 июля, в результате чего повреждена пожарная часть (Фото: ГСЧС Киева)

В Киеве в результате российского массированного удара в ночь на пятницу, 4 июля, была повреждена одна из пожарно-спасательных частей, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В здании выбиты окна и изуродован фасад. Личный состав ГСЧС не пострадал.

Также в результате комбинированного обстрела в целом по Киеву повреждено 11 единиц техники чрезвычайников, говорится в сообщении.

Удар РФ по Киеву 4 июля — что известно

Ночью в Киеве раздавались мощные взрывы. В результате комбинированной атаки дронами и баллистикой РФ в столице 23 пострадавших, зафиксировано падение обломков в пяти районах, возникли многочисленные пожары, из-за чего качество воздуха в городе ухудшилось.

По данным властей, повреждены жилые дома, учебное и медицинское учреждения, нежилые здания, автомобили, складские помещения, автомобили «скорой» и т. д. Укрзализныця заявила о повреждении железнодорожных путей в пределах Киева.

Также в столице пострадало здание польского консульства, заявили в МИД Польши.

Воздушные силы сообщили, что Россия ночью атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в том числе одним Кинжалом. Также было применено рекордное количество шахедов — более 330. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.

Инфографика: NV
Редактор: Юлия Рябовил

