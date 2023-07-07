В Киеве после ливня затопило улицы в Голосеевском и Печерском районах — КГГА
Последствия ливня в Киеве (Фото:Реальный Киев/telegram)
После ливня в Голосеевском и Печерском районах столицы возникли локальные подтопления.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.
«Залповый ливень в столице: возникли локальные подтопления в Голосеевском и Печерском районах, на местах работают гидрослужбы. Дорожники привлекают мотопомпы и другое насосное оборудование», — говорится в сообщении.
По словам КГГА, накануне в затопленных и других районах Киева стоки расчищали.
«К началу дождя они были чистыми. Однако залповые ливни и система дождевой канализации не рассчитана на такое количество осадков», — добавили в КГГА.
Пресс-служба отмечает, что грозы с ливнями и шквалами прогнозируют синоптики до конца суток, а гидрослужбы продолжают работу в усиленном режиме.
Тем временем Telegram-каналы публикуют видео последствий наводнения в Киеве.