В Киеве после ливня затопило улицы в Голосеевском и Печерском районах — КГГА 7 июля, 20:51 Последствия ливня в Киеве (Фото:Реальный Киев/telegram)

После ливня в Голосеевском и Печерском районах столицы возникли локальные подтопления.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

«Залповый ливень в столице: возникли локальные подтопления в Голосеевском и Печерском районах, на местах работают гидрослужбы. Дорожники привлекают мотопомпы и другое насосное оборудование», — говорится в сообщении.

Видео дня

По словам КГГА, накануне в затопленных и других районах Киева стоки расчищали.

«К началу дождя они были чистыми. Однако залповые ливни и система дождевой канализации не рассчитана на такое количество осадков», — добавили в КГГА.

Пресс-служба отмечает, что грозы с ливнями и шквалами прогнозируют синоптики до конца суток, а гидрослужбы продолжают работу в усиленном режиме.

Тем временем Telegram-каналы публикуют видео последствий наводнения в Киеве.