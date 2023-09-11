В Киеве полицейский, несмотря на ранение ножом, продолжил задержание 11 сентября, 23:55 Сотрудник полиции (Фото:Нацполиция Киева / Facebook)

В понедельник, 11 сентября, в Киеве во время задержания злоумышленник ранил ножом полицейского. Нападавшего задержали.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

По информации ведомства, во время задержания подозреваемый в особо тяжком преступлении нанес ножевое ранение правоохранителю. Впрочем это не помешало ему одеть на нападающего наручники.

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Нападавший задержан в порядке ст. 208 УК. Правоохранителю оказывается медицинская помощь.