В Киеве полицейский, несмотря на ранение ножом, продолжил задержание

11 сентября, 23:55
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Сотрудник полиции (Фото:Нацполиция Киева / Facebook)

Сотрудник полиции (Фото:Нацполиция Киева / Facebook)

В понедельник, 11 сентября, в Киеве во время задержания злоумышленник ранил ножом полицейского. Нападавшего задержали.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

По информации ведомства, во время задержания подозреваемый в особо тяжком преступлении нанес ножевое ранение правоохранителю. Впрочем это не помешало ему одеть на нападающего наручники.

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Нападавший задержан в порядке ст. 208 УК. Правоохранителю оказывается медицинская помощь.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Полиция Нападение с ножом

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