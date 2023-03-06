В Киеве не планируют ликвидировать пешеходную зону у Бессарабской площади
Пешеходная зона у Бессарабской площади (Фото:КГГА / Telegram)
В Киевской городской государственной администрации заверили, что не планируют ликвидировать пешеходную зону у Бессарабской площади.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что продолжаются обсуждения эффективной организации дорожного движения в центре города.
«Сейчас, в условиях военного положения, ограничено движение транспортных средств по улице Грушевского и на ряде близлежащих улиц вблизи государственных учреждений. Так что транспортный поток автомобилей, которые двигаются с бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик в направлении улицы Бассейной и бульвара Леси Украинки, существенно увеличился. Ликвидировать пешеходную зону и открывать Бессарабскую площадь для движения автомобилей пока не планируется», — отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор и призвал журналистов не распространять непроверенную информацию.
В настоящее время город также продолжает работать над приведением в порядок парковки в городе, в том числе и возле Бессарабской площади.
Неделю назад на странице инициативы Пассажиры Киева появилась информация, что пешеходную зону возле Бессарабского рынка готовятся ликвидировать.
В понедельник, 6 марта, Экономическая правда опубликовала материал о бизнес-империи Вагифа Алиева, которая, в частности, включает в себя Mandarin Plaza, БЦ Доминант и Арена сити в Бессарабском квартале. Создание пешеходной зоны в 2021 году не понравилось бизнесмену.
«Я вложил десятки миллионов долларов в подземный паркинг под Ареной, а он стоит пустой, потому что посетители не могут туда заехать», — сетует Алиев.
Он также показал журналистам телефонную переписку — там мэр Виталий Кличко отправил номер Кандибора. По словам Алиева, он нашел общий язык с чиновником.