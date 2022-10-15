Ситуацию стабилизировали. В Киеве пока не будут отключать электроэнергию
В Киеве отключение электроэнергии пока не планируется (Фото:Matthew Henry/Unsplash)
Гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко сообщил в Facebook, что энергетики стабилизировали ситуацию и отключение электроэнергии в Киеве пока не планируется.
«Спасибо, что снижаете потребление. Пока отбой», — написал Коваленко.
Он также распространил сообщение YASNO о том, что ситуацию стабилизировали.
Ранее ДТЭК опубликовал перечень улиц Киева, где в случае необходимости будут задействованы стабилизационные отключения электроэнергии.
"Их будут применять только в случае дисбаланса в энергосистеме и после распоряжения НЭК Укрэнерго", — говорилось в сообщении.
Около 7:00 15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. В результате был значительно поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Сергей Коваленко просил киевлян сократить использование электроэнергии в субботу до 35-40%.