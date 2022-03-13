В Киеве подготовились к возможной блокаде: сформирован двухнедельный запас необходимых продуктов — КГГА 13 марта, 11:43 Цей матеріал також доступний українською Дым над Киевом после обстрела города, 12 марта 2022 года (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

В Киеве подготовились к возможной блокаде: в городе сформирован двухнедельный запас необходимых продуктов для оставшихся в городе двух миллионов людей.

Об этом сообщили в КГГА.



«Город подготовился к возможным действиям в случае блокады. Те два миллиона киевлян, которые не покинули свои дома, не останутся один на один в случае ухудшения ситуации», — отметили в КГГА.



Отмечается, что столичные власти в сотрудничестве с бизнесом сделали максимум для того, чтобы открылись магазины и аптеки, а цены у них сохранялись на доступном уровне.

«Город благодарен украинским и зарубежным партнерам, которые смогли в кратчайшие сроки обеспечить крупные и маленькие магазины необходимыми товарами и организовали их почти бесперебойное доставление», — отметили в мэрии.



Кроме того, отмечается, что в столице выплачиваются зарплаты и пенсии, так что жителей Киева по возможности призывают не только покупать все необходимое в магазинах, но и оплачивать коммунальные услуги, которые предоставляются в полном объеме.



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