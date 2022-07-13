От $800 до $2 тысяч: в Киеве разоблачили схему получения поддельных справок о непригодности к службе 13 июля, 09:58 Пакет фальшивых документов стоил от $800 до $2 тысяч (Фото:СБУ)

Правоохранители разоблачили в Киеве организованную преступную группу, которая занималась незаконной переправкой за границу граждан призывного возраста в условиях военного положения и мобилизации.

Об этом в среду, 13 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.

Для реализации своей схемы злоумышленники использовали подпольную типографию, с помощью которой делали поддельные удостоверения военнообязанных и справки о непригодности к военной службе.

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Пакет фальшивых документов стоил от $800 до $2 тысяч, в зависимости от сроков их оформления.

Незаконную деятельность организовали двое жителей столицы, которые создали специализированную интернет-платформу, где и предлагали свои услуги.

В ходе обысков оперативники СБУ обнаружили бланки военно-учетных документов, фальшивые справки военкоматов и мобильные телефоны с доказательствами противоправных сделок.

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