От $800 до $2 тысяч: в Киеве разоблачили схему получения поддельных справок о непригодности к службе

13 июля, 09:58
Пакет фальшивых документов стоил от $800 до $2 тысяч (Фото:СБУ)

Пакет фальшивых документов стоил от $800 до $2 тысяч (Фото:СБУ)

Правоохранители разоблачили в Киеве организованную преступную группу, которая занималась незаконной переправкой за границу граждан призывного возраста в условиях военного положения и мобилизации.

Об этом в среду, 13 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Для реализации своей схемы злоумышленники использовали подпольную типографию, с помощью которой делали поддельные удостоверения военнообязанных и справки о непригодности к военной службе.

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Пакет фальшивых документов стоил от $800 до $2 тысяч, в зависимости от сроков их оформления.

Незаконную деятельность организовали двое жителей столицы, которые создали специализированную интернет-платформу, где и предлагали свои услуги.

В ходе обысков оперативники СБУ обнаружили бланки военно-учетных документов, фальшивые справки военкоматов и мобильные телефоны с доказательствами противоправных сделок.

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Теги:   Киев Мобилизация Служба безопасности Украины (СБУ) Военное положение Фальшивые документы

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