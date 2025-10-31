Петиция о переименовании улицы в Киеве в честь Андрея Парубия не набрала минимальное количество голосов

31 октября, 13:38
Поделиться:
Памятная доска на месте убийства Андрея Парубия во Львове (Фото: Львовский городской совет)

Памятная доска на месте убийства Андрея Парубия во Львове (Фото: Львовский городской совет)

Петиция о переименовании одной из улиц Киева в честь убитого бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия не набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Об этом свидетельствует информация на сайте Киевского городского совета.

Петиция была опубликована 1 сентября 2025 года, ее автор — Андрей Машков. По состоянию на 31 октября документ подписали 937 человек из 6000 необходимых. Сейчас сбор подписей завершен.

Реклама

В документе сказано, что Андрей Парубий много лет работал ради Украины, принимал активное участие в создании ее демократических институтов и украинской армии нового европейского образца.

Читайте также:
«Это враг серьезный». Что показали убийства Парубия и полковника СБУ Воронича — Червинский

«Учитывая заслуги Андрея Владимировича перед обществом и Украинским Государством, предлагаю назвать одну из улиц столицы Украины, где жил и работал Андрей Владимирович, его именем», — сказано в петиции № 13739.

1 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Парубию звания Героя Украины.

Убийство Андрея Парубия во Львове

30 августа во Франковском районе Львова застрелили бывшего председателя Верховной Рады и действующего народного депутата Андрея Парубия.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вероятного убийцу уже задержали. Задержанному 52-летнему львовянину сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ему грозит пожизненное заключение.

Читайте также:
Почему СБУ не взяла под контроль убийцу Парубия, хотя он выходил в эфиры российских блогеров — объясняет Костенко

Мужчина признался в содеянном и заявил, что не сотрудничал с РФ. Он назвал свои действия «личной местью украинской власти». Подозреваемый также попросил, чтобы его обменяли на украинских военнопленных, чтобы он смог поехать искать тело погибшего на войне сына, который пропал без вести под Бахмутом.

3 октября СБУ заявила, что собрала доказательства сотрудничества убийцы Парубия со спецслужбами РФ, которые и поручили ему застрелить экс-спикера парламента.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Убийство Андрея Парубия Андрей Парубий Киев Петиция Переименование

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies