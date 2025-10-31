Петиция о переименовании улицы в Киеве в честь Андрея Парубия не набрала минимальное количество голосов

Петиция о переименовании одной из улиц Киева в честь убитого бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия не набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Об этом свидетельствует информация на сайте Киевского городского совета.

Петиция была опубликована 1 сентября 2025 года, ее автор — Андрей Машков. По состоянию на 31 октября документ подписали 937 человек из 6000 необходимых. Сейчас сбор подписей завершен.

В документе сказано, что Андрей Парубий много лет работал ради Украины, принимал активное участие в создании ее демократических институтов и украинской армии нового европейского образца.

«Учитывая заслуги Андрея Владимировича перед обществом и Украинским Государством, предлагаю назвать одну из улиц столицы Украины, где жил и работал Андрей Владимирович, его именем», — сказано в петиции № 13739.

1 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Парубию звания Героя Украины.

Убийство Андрея Парубия во Львове

30 августа во Франковском районе Львова застрелили бывшего председателя Верховной Рады и действующего народного депутата Андрея Парубия.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вероятного убийцу уже задержали. Задержанному 52-летнему львовянину сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ему грозит пожизненное заключение.

Мужчина признался в содеянном и заявил, что не сотрудничал с РФ. Он назвал свои действия «личной местью украинской власти». Подозреваемый также попросил, чтобы его обменяли на украинских военнопленных, чтобы он смог поехать искать тело погибшего на войне сына, который пропал без вести под Бахмутом.

3 октября СБУ заявила, что собрала доказательства сотрудничества убийцы Парубия со спецслужбами РФ, которые и поручили ему застрелить экс-спикера парламента.