Пока, Пушкин. В Киеве переименовали еще 14 объектов
Город Киев (Фото:REUTERS/Stringer)
В Киеве переименовали еще 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами. В частности, теперь в столице нет парка Пушкина.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В Шевченковском районе переименовали:
- парк им. А. С. Пушкина — на парк им. Ивана Багряного;
- сквер им. Валерия Чкалова — на сквер Литературный.
В Дарницком районе:
- сквер Трудовой Славы — на сквер имени Павла Горянского;
- улицу Челюскинцев на улицу Героев Змеиного;
- переулок Крылова 1-ый — на переулок Бахмутский;
- переулок Крылова 2-й — на переулок Джмелиный;
- переулок Крылова 3-й — на переулок Щучий.
В Деснянском районе:
- переулок Ватутинский — на переулок Зазимский;
- улицу Маяковского — на улицу Тараса Коваля;
- улицу Теодора Драйзера — на улицу Рональда Рейгана.
В Днепровском районе:
- улицу Майскую — на улицу Качина;
- улицу Минина — на улицу Александра Лазаревского;
- улицу Пожарского — на улицу Дмитрия Багалия.
В Оболонском районе:
- улицу Совхозную — на улицу Дунайскую.
23 марта Киевский городской совет переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых были связаны со страной-агрессором Россией и СССР.