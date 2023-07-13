Пока, Пушкин. В Киеве переименовали еще 14 объектов 13 июля, 17:02 Город Киев (Фото:REUTERS/Stringer)

В Киеве переименовали еще 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами. В частности, теперь в столице нет парка Пушкина.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В Шевченковском районе переименовали:

парк им. А. С. Пушкина — на парк им. Ивана Багряного;

сквер им. Валерия Чкалова — на сквер Литературный.

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В Дарницком районе:

сквер Трудовой Славы — на сквер имени Павла Горянского;

улицу Челюскинцев на улицу Героев Змеиного;

переулок Крылова 1-ый — на переулок Бахмутский;

переулок Крылова 2-й — на переулок Джмелиный;

переулок Крылова 3-й — на переулок Щучий.

В Деснянском районе:

переулок Ватутинский — на переулок Зазимский;

улицу Маяковского — на улицу Тараса Коваля;

улицу Теодора Драйзера — на улицу Рональда Рейгана.

В Днепровском районе:

улицу Майскую — на улицу Качина;

улицу Минина — на улицу Александра Лазаревского;

улицу Пожарского — на улицу Дмитрия Багалия.

В Оболонском районе:

улицу Совхозную — на улицу Дунайскую.

23 марта Киевский городской совет переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых были связаны со страной-агрессором Россией и СССР.