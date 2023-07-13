Пока, Пушкин. В Киеве переименовали еще 14 объектов

13 июля, 17:02
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Город Киев (Фото:REUTERS/Stringer)

Город Киев (Фото:REUTERS/Stringer)

В Киеве переименовали еще 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами. В частности, теперь в столице нет парка Пушкина.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В Шевченковском районе переименовали:

  • парк им. А. С. Пушкина — на парк им. Ивана Багряного;
  • сквер им. Валерия Чкалова — на сквер Литературный.

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В Дарницком районе:

  • сквер Трудовой Славы — на сквер имени Павла Горянского;
  • улицу Челюскинцев на улицу Героев Змеиного;
  • переулок Крылова 1-ый — на переулок Бахмутский;
  • переулок Крылова 2-й — на переулок Джмелиный;
  • переулок Крылова 3-й — на переулок Щучий.

В Деснянском районе:

  • переулок Ватутинский — на переулок Зазимский;
  • улицу Маяковского — на улицу Тараса Коваля;
  • улицу Теодора Драйзера — на улицу Рональда Рейгана.

В Днепровском районе:

  • улицу Майскую — на улицу Качина;
  • улицу Минина — на улицу Александра Лазаревского;
  • улицу Пожарского — на улицу Дмитрия Багалия.

В Оболонском районе:

  • улицу Совхозную — на улицу Дунайскую.
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23 марта Киевский городской совет переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых были связаны со страной-агрессором Россией и СССР.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Российская агрессия Переименование улиц Война России против Украины

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