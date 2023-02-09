Проспект Победы в Киеве стал Берестейским, площадь Победы — Галицкой 9 февраля, 18:23 В Киеве продолжается процесс дерусификации и декоммунизации (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве в четверг, 9 февраля, переименовали 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета, со ссылкой на мэра столица Виталий Кличко.

Был переименован проспект Победы, сообщает пресс-служба. Ему вернули историческое название — проспект Берестейский, а площадь Победы теперь будет называться Галицкой.

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«Мы должны убрать и забыть старые советские и русские названия навсегда. А называть наши улицы именами наших героев, в частности, героев современной российско-украинской войны», — сказал мэр.

Кличко добавил, что переулок Мичурина в Печерском районе переименовали в переулок Болсуновский, Брест-Литовское шоссе в Святошинском районе на Берестейское шоссе. Улица Петровская в Шевченковском районе — на улицу Вознесенский Яр.

Всего в столице уже переименовано 268 городских объектов. На следующем пленарном заседании по результатам электронного голосования киевлян переименуют еще ряд столичных улиц и скверов. Также на следующем заседании планируется переименовать одну из улиц, которую жители Киева предлагают назвать именем великого друга Украины — Вахтанга Кикабидзе.

Ранее сообщалось, что в Киеве в Мариинском парке демонтировали памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину.

Накануне в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову.