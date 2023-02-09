Проспект Победы в Киеве стал Берестейским, площадь Победы — Галицкой
В Киеве продолжается процесс дерусификации и декоммунизации (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В Киеве в четверг, 9 февраля, переименовали 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета, со ссылкой на мэра столица Виталий Кличко.
Был переименован проспект Победы, сообщает пресс-служба. Ему вернули историческое название — проспект Берестейский, а площадь Победы теперь будет называться Галицкой.
«Мы должны убрать и забыть старые советские и русские названия навсегда. А называть наши улицы именами наших героев, в частности, героев современной российско-украинской войны», — сказал мэр.
Кличко добавил, что переулок Мичурина в Печерском районе переименовали в переулок Болсуновский, Брест-Литовское шоссе в Святошинском районе на Берестейское шоссе. Улица Петровская в Шевченковском районе — на улицу Вознесенский Яр.
Всего в столице уже переименовано 268 городских объектов. На следующем пленарном заседании по результатам электронного голосования киевлян переименуют еще ряд столичных улиц и скверов. Также на следующем заседании планируется переименовать одну из улиц, которую жители Киева предлагают назвать именем великого друга Украины — Вахтанга Кикабидзе.
Ранее сообщалось, что в Киеве в Мариинском парке демонтировали памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину.
Накануне в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову.