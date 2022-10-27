В Киеве переименовали более 40 топонимов. В столице появились переулок Скрябина и улица Макса Левина
Мэр Виталий Кличко сообщил, что новые названия увековечат память о выдающихся исторических событиях Украины и об известных деятелях и героях (Фото:Киевсовет)
В Киеве переименовали более 40 топонимов. Теперь в столице появились переулок Кузьмы Скрябина, улица фотокорреспондента Макса Левина, а также площадь Чернобаевская.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.
«Мы продолжаем процесс дерусификации в столице. И это важный шаг. Особенно во время варварской войны, которой Россия пытается уничтожить Украину. Мы должны навсегда избавиться от символов и названий, связанных со страной-агрессором», — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Он подчеркнул, что новые названия увековечат память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и Героях, которые прославляли Украину и боролись за ее независимость.
Отмечается, что были переименованы:
- В Дарницком районе улицу Славгородскую переименовали в улицу имени погибшего Героя российско-украинской войны — Дениса Антипова, улицу Карла Маркса — на улицу Иоганна Вольфганга Гете.
- В Голосеевском районе площадь Амурскую — на площадь Васильковскую.
- В Шевченковском районе улицу Пушкинскую — на улицу Евгения Чикаленко, улицу Некрасовскую — на улицу Ивана Драча, Краснодарскую — на улицу Голды Меир.
- В Днепровском районе улицу Астраханскую — на улицу Кастуся Калиновского.
- В Соломенском районе улицу Багратиона — на улицу имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина, переулок Московский — на переулок Павла Ли.
- В Подольском районе переулок Александра Бестужева — на переулок Кузьмы Скрябина.
- В Святошинском районе площадь Героев Бреста на Чернобаевскую площадь.
- В Оболонском районе улицу Маршала Тимошенко — на улицу Левка Лукьяненко.
- В Печерском районе улица Александра Матросова на улицу Генерала Кульчицкого — украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске.
Накануне сообщалось, что в Одессе планируют переименовать почти 100 улиц, чьи названия связаны с РФ и Беларусью.