В Киеве переименовали более 40 топонимов. В столице появились переулок Скрябина и улица Макса Левина 27 октября, 19:59 Мэр Виталий Кличко сообщил, что новые названия увековечат память о выдающихся исторических событиях Украины и об известных деятелях и героях (Фото:Киевсовет)

В Киеве переименовали более 40 топонимов. Теперь в столице появились переулок Кузьмы Скрябина, улица фотокорреспондента Макса Левина, а также площадь Чернобаевская.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

«Мы продолжаем процесс дерусификации в столице. И это важный шаг. Особенно во время варварской войны, которой Россия пытается уничтожить Украину. Мы должны навсегда избавиться от символов и названий, связанных со страной-агрессором», — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Он подчеркнул, что новые названия увековечат память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и Героях, которые прославляли Украину и боролись за ее независимость.

Отмечается, что были переименованы:

В Дарницком районе улицу Славгородскую переименовали в улицу имени погибшего Героя российско-украинской войны — Дениса Антипова, улицу Карла Маркса — на улицу Иоганна Вольфганга Гете.

В Голосеевском районе площадь Амурскую — на площадь Васильковскую.

В Шевченковском районе улицу Пушкинскую — на улицу Евгения Чикаленко, улицу Некрасовскую — на улицу Ивана Драча, Краснодарскую — на улицу Голды Меир.

В Днепровском районе улицу Астраханскую — на улицу Кастуся Калиновского.

В Соломенском районе улицу Багратиона — на улицу имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина, переулок Московский — на переулок Павла Ли.

В Подольском районе переулок Александра Бестужева — на переулок Кузьмы Скрябина.

В Святошинском районе площадь Героев Бреста на Чернобаевскую площадь.

В Оболонском районе улицу Маршала Тимошенко — на улицу Левка Лукьяненко.

В Печерском районе улица Александра Матросова на улицу Генерала Кульчицкого — украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске.

Накануне сообщалось, что в Одессе планируют переименовать почти 100 улиц, чьи названия связаны с РФ и Беларусью.