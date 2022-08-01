В общественном транспорте Киева не нужно будет повторно платить за проезд после отбоя тревоги — КГГА 1 августа, 17:21 Работа общественного транспорта на время воздушной тревоги будет приостанавливаться (Фото:Киевпасстранс/Facebook)

Пассажиры столичного общественного транспорта смогут воспользоваться им после отбоя воздушной тревоги без повторной оплаты проезда.

Соответствующие разъяснения в понедельник, 1 августа, дали в Киевской городской госадминистрации.

Как сообщается, трамваи, автобусы и троллейбусы после получения сигнала о воздушной тревоге будут довозить пассажиров до ближайшей остановки, либо до расширения проезжей части — так называемого «кармана».

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«После отбоя тревоги водитель будет ждать пассажиров в течение 10 минут. Пассажиры, которые за это время не успеют вернуться к транспортному средству, могут воспользоваться следующим. Оплачивать проезд повторно не нужно в обоих случаях. Контроллеры будут предупреждены об этом и получат соответствующие инструкции», — заверили в КМДА.

Ранее киевские власти предупредили, что работа общественного транспорта на время воздушной тревоги будет приостанавливаться.

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