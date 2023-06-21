В Киеве отработали действия на случай повреждения Киевской ГЭС 21 июня, 23:09 Это уже вторые масштабные учения в столице с начала текущего года (Фото:КГГА/Telegram)

В Киеве состоялись мероприятия на случай чрезвычайной ситуацией на Киевской ГЭС, в которых принимали участие более 250 представителей различных служб.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

В КГГА сообщают, что это уже вторые масштабные учения в столице с начала текущего года, которые касаются угрозы возникновения наводнений или повреждений Киевской ГЭС.

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Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев говорит, что в зоне подтопления могут оказаться пять районов, а остальные районы будут взаимодействовать с ними в режиме взаимной помощи. Каждому району будет назначен партнер-район, с которым они будут сотрудничать, добавил он.

Помимо учений были разработаны и распространены инструкции для населения Киева на случай возможного наводнения в городе. Они опубликованы на официальном портале Киева и были разработаны на основе рекомендаций ГСЧС Украины.

Ранее сообщалось, что полиция ужесточила патрулирование в районе Киевской ГЭС на случай чрезвычайных ситуаций.