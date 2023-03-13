В Киеве и области отменили стабилизационные отключения света
Киев, 9 марта (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)
В Киеве и области отменили стабилизационные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает ДТЭК.
Электроснабжение было возобновлено для всех жителей столицы и области.
«Стабилизационные отключения в Киеве и Киевской области отменены. Было возобновлено электроснабжение для всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются», — говорится в сообщении.
9 марта Россия массированно атаковала ракетами украинские объекты энергетики, под ударом оказался и Киев. Так, в Голосеевском районе ракета Кинжал попала в объект инфраструктуры. Кроме того, зафиксировали попадания в Святошинском районе.
В результате атаки в столице был поврежден энергетический объект, также стало известно о трех пострадавших.