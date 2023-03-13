В Киеве и области отменили стабилизационные отключения света 13 марта, 22:48 Киев, 9 марта (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В Киеве и области отменили стабилизационные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК.

Электроснабжение было возобновлено для всех жителей столицы и области.

«Стабилизационные отключения в Киеве и Киевской области отменены. Было возобновлено электроснабжение для всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются», — говорится в сообщении.

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9 марта Россия массированно атаковала ракетами украинские объекты энергетики, под ударом оказался и Киев. Так, в Голосеевском районе ракета Кинжал попала в объект инфраструктуры. Кроме того, зафиксировали попадания в Святошинском районе.

В результате атаки в столице был поврежден энергетический объект, также стало известно о трех пострадавших.