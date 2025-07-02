В Киеве мужчина выстрелил из пистолета по машине волонтера. Его задержали

В Киеве задержали мужчину по подозрению в нападении на волонтера (Фото: Киевская городская прокуратура)

В Подольском районе Киева мужчина на велосипеде открыл огонь по машине волонтера. Полиция задержала подозреваемого.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что мужчина достал пистолет и во время движения выстрелил сзади в автомобиль марки Ford. После этого он сразу уехал с места происшествия.

Реклама

В салоне машины находилась волонтер с сыном, которая сообщила, что с этим мужчиной не конфликтовала и объяснить причины его действий не может.

Фото: Киевская городская прокуратура / Telegram

Фото: Киевская городская прокуратура / Telegram

Сотрудники полиции установили личность велосипедиста — это 46-летний киевлянин. Выяснилось, что другой белый автомобиль не притормозил возле лужи, в результате чего облил его водой. Велосипедист ударил по машине рукой, а затем начал ее догонять.

Фото: Киевская городская прокуратура / Telegram

Через некоторое время догнал белый автомобиль, однако не тот, который его облив, и произвел выстрел по машине.

Стрелка задержали, пистолет изъяли. Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.