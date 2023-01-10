Ситуация со светом в столице. В Киеве электричество будут отключать даже в «светло-серых зонах» графиков — Yasno

10 января, 20:20
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Киев без света после российской атаки, 16 декабря (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Киев без света после российской атаки, 16 декабря (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По состоянию на 10 января ситуация со светом в Киеве остается сложной. Жителям столицы нужно быть готовым к отключениям и в «светло-серых зона» графика.

Об этом заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Он подчеркнул, что хотя некоторым это и сложно принять после длительного времени без отключений, однако «такова реальность».

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«Объемы ограничений сейчас таковы, что свет, наиболее вероятно, будет отключен в светло-серых зонах графика. Это сложно принять после длительного времени без отключений, но такова наша новая реальность сейчас», — написал Коваленко.

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Он также подчеркнул, что генерация электроэнергии уже не увеличится, но потребление продолжает расти. Поэтому дефицит продолжает становится больше.

Коваленко отметил, что после праздников электроэнергией снова начали обеспечивать бизнес и промышленность, поэтому общие объемы потребления начали расти.

«Поэтому, как говорили в октябре, до конца марта нужно быть готовыми к любым ситуациям», — добавил он.

9 января Коваленко заявил, что аварийные отключения электроэнергии в Киеве связаны со снижением температуры, из-за которого растет потребление.

В компании Укрэнерго ранее тоже предупреждали, что из-за похолодания в Украине увеличится потребление электроэнергии, а энергосистема пока не может покрыть его в полном объеме.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений света, поскольку РФ готовится нанести очередной ракетный удар по энергетической инфраструктуре.

https://www.youtube.com/watch?v=xIlFqrCSllg&ab_channel=RadioNV
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Электроэнергия Свет Отключения света Подача электроэнергии YASNO

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