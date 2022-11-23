В Киеве три человека погибли в результате российского ракетного обстрела в среду, есть пострадавшие 23 ноября, 15:05 Киев без света, 24 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве в среду, 23 ноября, по меньшей мере три человека погибли, еще девять получили ранения.

Обновлено в 15:44. Количество пострадавших увеличилось до 9, из них восемь были госпитализированы.

Обновлено в 15:30. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что четверо пострадавших в результате взрывов в столице госпитализированы в медучреждения Киева. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

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Обновлено в 15:02. В результате российского обстрела Киева погибли три человек, еще шесть получили ранения.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.



Других подробностей в ведомстве не рассказали. В Киеве продолжается воздушная тревога.

Днем в среду, 23 ноября, Россия нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Киеве. В результате некоторые районы столицы остались без света, в городе введены экстренные отключения.