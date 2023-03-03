В Киеве обновляют систему оповещения об угрозах

3 марта, 20:04
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Киев (Фото:Скриншот видео КМВА / Telegram)

Киев (Фото:Скриншот видео КМВА / Telegram)

В пятницу, 3 марта, в Деснянском районе Киева уже протестировали новую систему оповещения воздушной тревоги.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

По данным КГВА, новая система оповещения об угрозах гарантирует:

  • индивидуальные оповещения на каждый громкоговоритель в отдельности;
  • уведомление о конкретном характере угрозы;
  • мгновенная обработка и подача уведомлений;
  • гарантированная доставка звукового сигнала во все уголки города;
  • полностью автономная работа с резервированием;
  • многоуровневую систему диагностики и мониторинга для заблаговременной идентификации возникновения нештатной ситуации и выполнения превентивного обслуживания.

«Эта система очень надежно защищена. Она не боится влияния внешних факторов, ни „блэкаута“, потому что полностью автономна. Имеет несколько каналов связи и поэтому будет работать в самых экстремальных ситуациях. Систему уже протестировали в Деснянском районе — там установили 15 громкоговорителей», — Сергей Попко, начальник КГВА.

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Он также сообщил, что всего по столице будет установлено 630 новых систем оповещения.

«Наличие такой системы в Киеве сделает город более безопасным и готовым к любому сценарию развития событий. Защита жителей столицы была, есть и будет самой приоритетной нашей задачей», — добавил Попко.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Российская агрессия Война России против Украины Воздушная тревога

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