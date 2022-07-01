СБУ обезвредила в Киеве «расконсервированную» агентурную группу ГРУ 1 июля, 15:11 В агентурную группу входили четверо злоумышленников (Фото:Скриншот видео СБУ)

В результате многоэтапной спецоперации в Киеве нейтрализовали «расконсервированную» агентурная группа Главного управления Генштаба с РФ (ГРУ).

Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.

Четверо злоумышленников, один из которых оказался бывшим сотрудником правоохранительных органов Донецкой области, занимались сбором разведданных, касающихся обороны столицы, и распространением прокремлевской пропаганды.

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«Они разведывали позиции ВСУ, геолокацию стратегических объектов, а также призвали украинцев поддержать оккупантов. Вражеская группа была сформирована кадровым сотрудником ГРУ полковником Владиславом Донцом для проведения подрывной деятельности против Украины… При этом непосредственное руководство группой осуществлял представитель террористической организации „МДБ ЛНР“ Валентин Тилилим», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

«Активировали» данную агентурную группу с началом полномасштабного вторжения РФ.

В ходе обысков по местам нахождения злоумышленников обнаружены пророссийская символика, средства связи и электронные носители информации с доказательствами их преступной деятельности.

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