Без электричества 30% киевлян, одну из линий метро проверяют на наличие обломков ракет 31 декабря, 16:37 Дым над Киевом во время российской ракетной атаки (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Более 30% потребителей Киева без электроэнергии из-за аварийных отключений после ракетной атаки РФ.

В то же время, вода и тепло у киевлян есть, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Мэр также написал, что движение поездов по красной линии метро осуществляется от станции Академгородок до станции Арсенальная.

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«Ограничения применены для осуществления проверки открытого участка линии на наличие остатков от обломков ракет. На место выехали специалисты», — написал Кличко.

Днем в субботу, 31 декабря, Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины.

Взрывы раздались в Киеве, Запорожье, Хмельницком и Николаеве.

По данным Офиса президента, в Киеве обломки ракеты попали в частный дом в Соломенском районе. Также повреждение получил гостиничный объект.

В КМВА заявили об уничтожении в районе Киева семи воздушных целей. В настоящее время известно об одном погибшем и 16 пострадавших в столице.