В Киеве назначен новый начальник патрульной полиции 29 марта, 22:10 Ярослав Курбаков (Фото:Полиция Киева / Telegram)

В среду, 29 марта, майор полиции Ярослав Курбаков был представлен в качестве нового руководителя патрульной полиции Киева.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

Курбаков с марта 2020 занимал должность заместителя начальника управления. В патрульной полиции он начал работу в 2015 году. За почти восемь лет службы он прошел путь от инспектора до начальника управления.

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Курбаков являлся начальником инструкторского отдела управления организации деятельности строевых подразделений ГЧП, командиром батальона патрульной полиции в Черкасской области и заместителем командира батальона по обеспечению сопровождения ГЧП.

«Представляю вам Ярослава Курбакова, как руководителя патрульной полиции Киева. У него есть свои навыки и подходы к работе, способности и способность руководить личным составом. За это время он доказал, что является настоящим профессионалом, специалистом, который готов взять на себя ответственность, принять правильное решение и, самое главное, выслушать и помочь каждому, кто в этом нуждается. Вы действительно в надежных руках», — рассказал начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.