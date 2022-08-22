Киевлян призвали ограничить пребывание на улице из-за «ухудшения качества воздуха» 22 августа, 15:57 На левом берегу ситуация с воздухом хуже, чем на правом (Фото:Unsplash / Eugene)

В Киеве зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации пыли, в связи с чем жителей столицы призвали ограничить свое пребывание на открытом воздухе.

Об этом говорится в рекомендациях, обнародованных КГГА в понедельник, 22 августа.

Как сообщается, повышение концентрации пыли, источник которого находится за территориальными границами города, происходит за счет перемещения воздушными массами с юго-восточного направления.

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На левом берегу содержание пыли составляет 392 мкг/м3, а на правом — 339 мкг/м3. При этом предельно допустимая концентрация составляет не более 500 мкг/м3.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

закрыть окна,

не выходить лишний раз на улицу,

пить много воды,

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

«Превышение ПДК других загрязняющих веществ, за которыми осуществляется наблюдения (оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород), не обнаружено», — добавили в столичной горадминистрации.

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