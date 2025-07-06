Обновлено 19:57 Глава Деснянской РГА Максим Бахматов сообщил подробности о причинах пожара. По его словам, в вагончике охранника предприятия рядом с ТЭЦ замкнула проводка и возник пожар. Во время тушения огонь распространился на цистерну со смазкой, которая взорвалась. В результате инцидента поврежден автомобиль, пострадавших нет. Бахматов также опубликовал фото тушения пожара.



Обновлено 17:41 Тимур Ткаченко заявил, что электроснабжение уже восстановлено.

Обновлено 17:19 Киевтеплоэнерго сообщает, что ТЭЦ-6 работает в штатном режиме. На предприятии утверждают, что угрозы для электроснабжения Киева и отключений потребителей, которые получают электроэнергию от станции, нет, а возгорание произошло за пределами территории ТЭЦ-6.

Обновлено 17:12 Председатель КГВА Тимур Ткаченко заявил, что на левом берегу в Киеве пропало электричество в жилых домах на нескольких улицах. Когда электроснабжение восстановят, специалисты пока не сообщили. Он тоже заявил, что информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности, и сообщил, что пожар уже локализован.

Издание РБК-Украина опубликовало фото со столбом черного дыма, поднимающегося над Троещиной, и отметило, что на момент взрыва воздушной тревоги ни в городе, ни в области объявлено не было.

Также со ссылкой на местные паблики оно отмечает, что Днепровский район Киева частично остался без света.

Telegram-канал Киевский Движ опубликовал видео со столбом дыма над Троещиной и сообщил, что, по предварительным данным, взрыв произошел на ТЭЦ.

Однако мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что инцидент не имеет отношения к ТЭЦ-6 на Троещине. Он добавил, что, по предварительным данным, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ. Мэр также заявил, что пострадавших пока нет, а экстренные службы находятся на месте происшествия.