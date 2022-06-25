В Киеве на Печерске обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением в голову
Погибшего нашли в одной из квартир на бульваре Дружбы Народов (Фото:Полиция Киева via Facebook)
В Киеве на Печерске правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову.
Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.
В полицию поступило сообщение от соседей о том, что в одной из квартир на бульваре Дружбы Народов долго и громко работает телевизор и никто не реагирует на замечания. На место приехали правоохранители.
«Поскольку жители квартиры, где громко работал телевизор, никак не реагировали на стук в дверь, было принято решение зайти в квартиру. Там правоохранители обнаружили тело неизвестного с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову», — говорится в сообщении.
Полиция проводит первоочередные следственные действия, устанавливает личность погибшего и все обстоятельства его смерти.
Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.
материалов раздела Киев
и афиша лучших событий Киева
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.