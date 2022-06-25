В Киеве на Печерске обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением в голову 25 июня, 17:16 Цей матеріал також доступний українською Погибшего нашли в одной из квартир на бульваре Дружбы Народов (Фото:Полиция Киева via Facebook)

В Киеве на Печерске правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову.

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

В полицию поступило сообщение от соседей о том, что в одной из квартир на бульваре Дружбы Народов долго и громко работает телевизор и никто не реагирует на замечания. На место приехали правоохранители.

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«Поскольку жители квартиры, где громко работал телевизор, никак не реагировали на стук в дверь, было принято решение зайти в квартиру. Там правоохранители обнаружили тело неизвестного с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову», — говорится в сообщении.

Фото: Полиция Киева via Facebook

Полиция проводит первоочередные следственные действия, устанавливает личность погибшего и все обстоятельства его смерти.

Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

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