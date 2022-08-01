Повреждена теплосеть. В Киеве на мосту Патона образовался «водопад» — видео 1 августа, 20:59 Мост Потона (Фото:Mykola Povoroznyk/Facebook)

В Киеве под мостом Патона произошло повреждение теплосети. Специалисты уже локализовали место утечки.

Об этом сообщает КГГА.

Инцидент произошел вечером, 1 августа.

«Сегодня в 16:45 во время гидравлических испытаний под мостом Патона обнаружено повреждение теплосети», — сказано в нем.

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Отмечается, что аварийная бригада Киевтеплоэнерго уже локализовала место утечки. Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые будут выполнять верхолазы.

Кроме этого, сообщается, что повреждение было выявлено во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5. Этот магистральный трубопровод обеспечивает теплом Русановку и Березняки.

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