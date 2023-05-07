Из-за неосторожного обращения. В Киеве в квартире взорвалась граната, мужчине грозит до семи лет тюрьмы 7 мая, 15:03 Гранаты (Фото:GooKingSword/Pixabay)

В Деснянском районе Киева в квартире взорвалась граната, полиция задержала мужчину за неосторожное обращение с боеприпасами.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

Отмечается, что в милицию поступила информация, что в квартире на улице Лисковской взорвалась граната. За указанным адресом приехали наряды полиции, следственно-оперативная группа и врачи.

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По предварительной информации, боеприпас сдетонировал из-за неосторожного обращения. Пострадавших в результате этого события нет. Мужчину, незаконно хранившего гранату, полицейские задержали.

Следственный отдел Деснянского управления полиции начал уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.