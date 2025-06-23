В Киеве мужчина смог самостоятельно выбраться из разрушенной российским ударом пятиэтажки

23 июня, 10:33
Последствия российской атаки на Киев, 23 июня (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В Киеве мужчина смог выбраться из разрушенной в результате российского удара пятиэтажки.

Мужчина рассказал, что в момент атаки находился на пятом этаже.

«Там я на пятом этаже был. Это мой второй день рождения. Когда я проснулся, то надомной висела плита. Меня немного прижало, я начал вырываться. Самое страшное — открыл глаза, а надо мной эта плита висит. Я не знаю, как мне достался второй шанс… Я, наверное, на всю жизнь это запомню», — заявил он Суспільному.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину 368 средствами воздушного нападения: 352 БпЛА, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и пятью крылатыми ракетами Искандер-К. ПВО обезвредила 339 дронов и 15 ракет, основным направлением российского удара был город Киев.

В столице зафиксированы повреждения в шести районах — Шевченковском, Подольском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Дарницком. В частности, в Шевченковском — обвалился подъезд пятиэтажки, спасатели продолжают разбор завалов. В других районах возникли пожары.

Среди прочего — поврежден вход в метро Святошин и спорткомплекс КПИ, также сообщается о разрушении бизнес-центров, других нежилых помещений и авто.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Война России против Украины Российская агрессия

