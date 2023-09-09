В Киеве разыскивают мужчину, который ранил ножом ребенка на улице 9 сентября, 20:39 Полиция сообщила, что нападение произошло около 17:00 (Фото:Національна поліція via Facebook)

В Киеве на ул. Милютенко около 17:00 9 сентября мужчина напал с ножом на мальчиков 10 и 11 лет и нанес одному из них ножевое ранение руки. Сейчас злоумышленника разыскивают.

В полиции сообщили, что дети играли, пытаясь поставить палатку, когда мужчина, которого они не знали, подошел и предложил помощь.

Когда они отказались, незнакомец напал на них и одного из мальчиков ранил, а другому порвал футболку. Раненого ребенка госпитализировали.

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Нападавшего разыскивают полицейские Деснянского района Киева, оперативники уголовного розыска столичного главка и патрульные полицейские.