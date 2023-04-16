Пытался убить из-за ревности. В Киеве мужчина бросил в женщину и ее знакомого гранату

16 апреля, 17:08
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34-летний мужчина пытался убить женщину и ее знакомого из-за ревности (Фото:kyiv.npu.gov.ua)

34-летний мужчина пытался убить женщину и ее знакомого из-за ревности (Фото:kyiv.npu.gov.ua)

В Киеве на улице Милославской 34-летний местный житель из-за ревности бросил гранату в 33-летнюю женщину и ее 37-летнего знакомого, пытаясь их убить.

Событие произошло 15 апреля, полиция сообщила его детали 16 апреля.

«Нарушитель увидел на улице свою знакомую с мужчиной и из-за ревности бросил в их сторону гранату», — сообщил начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Николай Мазуров.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=0xIgFJqrszA

Оба пострадавших госпитализированы, а с места преступления изъяты фрагменты боеприпаса. Инцидент квалифицировали как покушение на убийство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Личность злоумышленника установили и при поддержке КОРДа задержали по месту жительства. Раньше он судим не был.

kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Киев Взрыв гранаты Гранаты

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