В Киеве семья мошенников решила нажиться на войне и поплатилась за это — видео

22 апреля, 17:06
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Мошенникам грозит до восьми лет лишения свободы (Фото:Нацполиция)

Мошенникам грозит до восьми лет лишения свободы (Фото:Нацполиция)

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Столичные правоохранители разоблачили в Киеве супружескую пару, которая решила нажиться на войне, продавая несуществующие средства индивидуальной защиты.

Как сообщили в пресс-службе киберполиции, ее жертвами стали, по меньшей мере, 15 человек, на которых аферистам удалось заработать более 120 тысяч гривен.

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Злоумышленники размещали в тематических группах в соцсетях и на различных торговых площадках объявления о якобы продаже бронежилетов, касок, наколенниках и другой военной амуниции, после чего просили переслать им предоплату, однако никаких товаров они в итоге никому не отправляли.

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Когда же к мошенникам наведались сотрудники полиции, те сразу же разрыдались и стали молить о прощении, а глава семейства даже встал на колени, прося взять его в тероборону, чтобы он смог загладить вину.

https://www.facebook.com/cyberpoliceua/videos/1066766100853574/

В отношении супругов начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

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Теги:   Киев Бронежилеты Мошенники Война России против Украины

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