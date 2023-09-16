«На армию, а не новую брусчатку». В Киеве люди устроили митинг под стенами КГГА 16 сентября, 18:47 Митинг под КГГА (Фото:Максим Потапович предоставил hromadske)

В субботу, 16 сентября, возле Киевской городской государственной администрации собрались митингующие, которые облили здание краской, требуя от столичных властей заложить в бюджет на 2024 год больше денег на оборону Украины.

Об этом сообщает hromadske.

Организаторы митинга анонсировали его 11 сентября. Они решили устроить акцию протеста из-за предстоящего голосования Киевсовета за бюджет на 2024 год, которое состоится в октябре.



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Участники акции требуют направить средства на нужды армии, а не на «новую брусчатку, прекрасные клумбы или дорогу под застройку на Левом берегу Киева».



«У нас снова будет самая новая брусчатка, лучшие клумбы, только что отремонтированные стадионы, новые дороги, Киев будет прихорашиваться как никогда. Вместо этого мы будем собирать на очередной дрон», — говорится в сообщении организатора митинга.

Десятки людей вышли под стены КГГА с украинскими флагами и плакатами. Они выкрикивали Деньги на ВСУ.

Один из участников акции рассказал, что вышел на митинг, чтобы напомнить властям Киева, что в первую очередь нужно выделять средства на Вооруженные силы Украины, а не на те вещи, которые могут быть выполнены после победы.



В то же время активист и основатель благотворительного фонда Объятия Роман Абрашин решил разлить красную краску на табличку КГГА. По словам мужчины, его задержали и вручили два административных протокола.

Такие требования к местным властям выделить больше денег на армию состоялись и в других городах страны. В Тернополе десятки людей пришли к городскому совету с требованием увеличить финансирование обороны из местного бюджета до 15%.

В то же время в Одессе митингующие уже в течение трех недель требуют выделять деньги на оборону страны, а не ремонт суда.