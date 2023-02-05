В Киеве и двух областях ночью не будут выключать свет

5 февраля, 23:32
Поделиться:
Ночью планируют не выключать свет в Киеве, области и Днепропетровской области (Фото:REUTERS/Go Nakamura)

Ночью планируют не выключать свет в Киеве, области и Днепропетровской области (Фото:REUTERS/Go Nakamura)

Компания ДТЭК сообщила, что этой ночью не планируется ограничивать поставки электроэнергии в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

В то же время, в Одесской области из-за аварии на подстанции Укрэнерго ситуация со светом остается сложной.

Также глава энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко подчеркнул, что в субботу, 4 февраля, НЭК определил для регионов значительно меньшие ограничения, чем обычно.

Видео дня

"Вероятнее всего, это связано с тем, что некоторые объемы электроэнергии невозможно было доставить в Одесскую область. Поэтому эта часть распределилась на другие области", - заявил Коваленко.

Читайте также:
В Одессе 40% потребителей до сих пор без электричества, действуют экстренные отключения
https://www.youtube.com/watch?v=yBfdnsio_mI
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Электроэнергия ДТЭК Киевская область Днепропетровская область Электричество Отключения света

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X