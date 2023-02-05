В Киеве и двух областях ночью не будут выключать свет 5 февраля, 23:32 Ночью планируют не выключать свет в Киеве, области и Днепропетровской области (Фото:REUTERS/Go Nakamura)

Компания ДТЭК сообщила, что этой ночью не планируется ограничивать поставки электроэнергии в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

В то же время, в Одесской области из-за аварии на подстанции Укрэнерго ситуация со светом остается сложной.

Также глава энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко подчеркнул, что в субботу, 4 февраля, НЭК определил для регионов значительно меньшие ограничения, чем обычно.

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"Вероятнее всего, это связано с тем, что некоторые объемы электроэнергии невозможно было доставить в Одесскую область. Поэтому эта часть распределилась на другие области", - заявил Коваленко.