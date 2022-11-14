В Киеве и области с 15 по 17 ноября будут проходить военные учения 14 ноября, 21:58 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Киеве и Киевской области с 15 по 17 ноября будут проходить военные учения. Жителей призывают сохранять спокойствие в эти дни.

Об этом сообщил командующий силами обороны Киевской области генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.

По его словам, военные подразделения будут отрабатывать практические навыки подготовки и ведения оборонной операции. К тренировкам привлекут военную технику, которая в указанные дни будет передвигаться по столице и области.

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В то же время, вдоль всей границы Украины и Беларуси строится стена — железобетонный забор с колючей проволокой.

В Генштабе ВСУ сообщили, что угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет, но целью агрессора будет не Киев.

На этот раз направление наступления может быть изменено для атаки на основные логистические артерии поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.

В начале ноября сообщалось, что войска РФ могут подготовить ударную группировку для повторного наступления на Украину со стороны Беларуси не ранее чем через два-три месяца.

Тем временем Россия размещает свою армию на территории Беларуси, нанося по Украине ракетные удары.