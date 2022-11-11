В Киеве и Киевской области начались экстренные отключения света в больших объемах, графики не действуют 11 ноября, 09:37 В Киеве с утра вводятся экстренные отключения света из-за удара РФ по объекту энергетической инфраструктуры в Винницкой области (Фото:Anja van de Gronde/Unsplash)

Утром в пятницу, 11 ноября, в Киеве, а также в Киевской области, начались экстренные отключения электроэнергии.

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК Киевские энергосети в Facebook, стабилизационные графики пока не действуют.

СЕО компании YASNO Сергей Коваленко пояснил в своем Facebook, что аварийные отключения будут применяться в большом объеме. Это связано с ночными ударами РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

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«Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в больших объемах — то есть мы будем не в графиках», — отметил он.

В пресс-службе ДТЕК Киевские региональные электросети также сообщили о введении экстренных отключений в Киевской области.

Последние три дня в Киеве и ряде центральных и северных областей Украины применялись плановые отключения электроэнергии. В ночь на 11 ноября российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Винницкой области.

В результате намеренных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего — в Киеве и соседних областях. Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко прогнозировал, что на восстановление энергосистемы украинской столицы после ударов войск РФ по объектам энергетической инфраструктуры необходимо максимум две-три недели.