В Киеве и Киевской области начались экстренные отключения света в больших объемах, графики не действуют

11 ноября, 09:37
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В Киеве с утра вводятся экстренные отключения света из-за удара РФ по объекту энергетической инфраструктуры в Винницкой области (Фото:Anja van de Gronde/Unsplash)

В Киеве с утра вводятся экстренные отключения света из-за удара РФ по объекту энергетической инфраструктуры в Винницкой области (Фото:Anja van de Gronde/Unsplash)

Утром в пятницу, 11 ноября, в Киеве, а также в Киевской области, начались экстренные отключения электроэнергии.

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК Киевские энергосети в Facebook, стабилизационные графики пока не действуют.

https://www.facebook.com/dtekkem/posts/pfbid0jFHV9eL9amXqRrytXeXCrSPbqdrP1QpmauBcANbH1HU7hSjVWVKiYsChqJUP82X3l

СЕО компании YASNO Сергей Коваленко пояснил в своем Facebook, что аварийные отключения будут применяться в большом объеме. Это связано с ночными ударами РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Видео дня

«Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в больших объемах — то есть мы будем не в графиках», — отметил он.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid02aRk84MtjWDNpSev8ESPddswxvRRua41BAwxtgZXrTeuegdk3TvFU6CixreaYCYzPl

В пресс-службе ДТЕК Киевские региональные электросети также сообщили о введении экстренных отключений в Киевской области.

https://www.facebook.com/dtekkrem/posts/pfbid02aLPkJRun1s6MjQ754w6RZosefNwDThetcJzzyMoURDhNDUxUzmbqA9WzDs9fVUg4l

Последние три дня в Киеве и ряде центральных и северных областей Украины применялись плановые отключения электроэнергии. В ночь на 11 ноября российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Винницкой области.

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В результате намеренных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего — в Киеве и соседних областях. Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко прогнозировал, что на восстановление энергосистемы украинской столицы после ударов войск РФ по объектам энергетической инфраструктуры необходимо максимум две-три недели.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Электроэнергия Отключения света Война России против Украины

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