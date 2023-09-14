В Киеве бывший адвокат призывал к захвату власти и работал на ЧВК Вагнера — СБУ 14 сентября, 18:23 Задержание подозреваемого (Фото:СБУ)

В Киеве задержали бывшего адвоката, который призывал захватывать власть в Украине и помогал Telegram-каналу боевиков из ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужб установили, что его враждебную агитацию подхватывали интернет-ресурсы спецслужб РФ, чтобы расшатать обстановку в Украине и деморализовать украинских военнослужащих на фронте.

Видео дня

По данным следствия, подозреваемый позиционировал себя как «лидер общественного мнения» и провоцировал людей к общественным беспорядкам под видом «протестных» митингов.

Для этого злоумышленник записывал видеосюжеты, которые выкладывал на собственном YouTube-канале с общей аудиторией более 100 тысяч пользователей.

«В этих видео их автор пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и подстрекал граждан к силовым действиям с целью свержения конституционного строя в нашем государстве», — сообщили в СБУ.

Установлено, что «видеообращение» фигуранта сразу подхватывали российские интернет-ресурсы, среди которых Телеграмм-каналы «вагнеровцев».

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по факту «публичных призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий».

Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.