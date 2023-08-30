В Киеве «почти ничего не сделали» для того, чтобы военные могли проходить ВВК в гражданских больницах — Зеленский 30 августа, 23:16 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В Киеве военное командование и местные власти почти ничего не сделали для того, чтобы военные могли проходить ВВК в гражданских больницах. В Волынской области эту задачу выполнили на 100%.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он подчеркнул, что цифровизация и в целом упрощение работы ВВК — это очень важная вещь.

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«Очень важная вещь — цифровизация работы ВВК. Никаких очередей. Никаких скитаний ради того, чтобы найти или подписать нужную бумажку. Все это можно обеспечить на электронном уровне и присутствием нужного военного именно там, где проходит ВЛК, если это в гражданском медицинском учреждении. Чиновники завершат эту работу по цифровизации. И требуется полная доступность во всех областях гражданской медицинской системы для прохождения ВВК. Некоторые регионы, например Волынь, полностью обеспечили это. А другой пример — в Киеве почти ничего не сделано, чтобы люди могли проходить ВВК в гражданских учреждениях медицины», — заявил он.

Он добавил, что военное командование, медицинская сфера, все уровни власти должны работать «максимально активно», чтобы решить этот вопрос.

В среду, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО относительно работы военно-врачебных комиссий.

По результатам заседания он поручил провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

25 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что правительство приняло введение электронного оборота документов во время и после прохождения военно-врачебной комиссии.

25 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что правительство приняло введение электронного оборота документов во время и после прохождения военно-врачебной комиссии.