В Киеве и двух областях в первой половине воскресенья не будут отключать свет — ДТЭК

5 февраля, 00:26
Поделиться:
Киев во время отключения света (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Киев во время отключения света (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Компания ДТЭК сообщила, что в первой половине воскресенья, 5 января, в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях не будут отключать свет.

По решению Укрэнерго лимиты потребления будут применены только с 16:00 до 20:00 по Киеву (1233 МВт), Киевской (882 МВт) и Днепропетровской (1494 МВт).

В то же время, в Одесской области из-за разрушения энергоинфраструктуры продолжаются экстренные отключения света.

Видео дня

Читайте также:
«Ситуация сложная». В обесточенную Одессу срочно передадут генераторы и американскую газотурбинную электростанцию 25 МВт

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 февраля, в сутки в Сумской и Запорожской областях не предусматривается отключение электроэнергии

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев ДТЭК Киевская область Днепропетровская область Электричество Электроснабжение Отключения света

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X