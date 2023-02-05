В Киеве и двух областях в первой половине воскресенья не будут отключать свет — ДТЭК 5 февраля, 00:26 Киев во время отключения света (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Компания ДТЭК сообщила, что в первой половине воскресенья, 5 января, в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях не будут отключать свет.

По решению Укрэнерго лимиты потребления будут применены только с 16:00 до 20:00 по Киеву (1233 МВт), Киевской (882 МВт) и Днепропетровской (1494 МВт).



В то же время, в Одесской области из-за разрушения энергоинфраструктуры продолжаются экстренные отключения света.



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Ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 февраля, в сутки в Сумской и Запорожской областях не предусматривается отключение электроэнергии