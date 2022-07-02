За должность «министра образования»: в Киеве директор школы координировала агентурную сеть РФ — СБУ

2 июля, 10:31
Как рассказали в СБУ, задержанной грозит до 15 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Как рассказали в СБУ, задержанной грозит до 15 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Правоохранители нейтрализовали в Киеве агентурную сеть РФ, занимавшуюся сбором разведданных, касавшихся позиций ВСУ и терробороны.

Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Кроме того, российских захватчиков интересовала общественно-политическая обстановка в столице и области, в частности, касательно деятелей культуры и медиа.

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«Деятельность вражеских агентов координировала директор одной из киевских школ. В случае захвата столицы захватчики обещали ей должность „министра образования“ в оккупационной администрации. Сотрудники СБУ разоблачили агентурную группу и задержали ее координатора», — рассказали в СБУ.

Задержанной злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы.

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Теги:   Киев Школа Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Коллаборант Российская агентура Война России против Украины

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